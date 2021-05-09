В Кронштадте завершился парад моряков

В Петербурге празднуют 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Так, 9 мая в Кронштадте состоялся парад моряков Ленинградской военной морской базы. В праздновании Дня Победы участвовали 900 военных моряков из экипажей кораблей Балтийского флота.

На площади собралось с утра порядка трех тысяч рублей. При этом неожиданно погода стала солнечной, несмотря на то, что всю неделю в городе шел дождь и было пасмурно. Многие граждане пришли на Якорную площадь почтить память ветеранов из своих семей. Для этого они принесли изображения своих дедов, прадедов и т.д.

Кроме того, 9 мая в Морском соборе пройдет молебен по погибшим воинам.