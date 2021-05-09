На здании «Лахта Центр» ночью появилась георгиевская ленточка

В Петербурге в ночь на 9 мая здание «Лахта Центра» украсили подсветкой в честь 76-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают петербуржцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «Вестник Петербурга» появился кадр, сделанный Михаилом Сергеевым. На снимке видно, что на здании появилась огромная подсветка, изображающая георгиевскую ленточку оранжево-черного цвета. Лента словно обвивает «Лахта Центр».

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о зажженных факелах Ростральных колонн в 9 утра. Огонь в колоннах можно будет увидеть до 12 часов, а затем с 18:00 до 23:00.