В 9 утра зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня Победы

В Петербурге началось празднование 76-й годовщины Дня Победы. Праздник начался с зажжения факелов Ростральных колонн. Мероприятие прошло в 9 утра. Огонь в колоннах можно будет наблюдать до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На данный момент в городе проходят последние приготовления к Параду Победы, который начнется на Дворцовой площади в 10:00. Ветераны уже прибыли на трибуны в сопровождении личного волонтера. Почетные гости дарят цветы перед Парадом прибывшим ветеранам и поздравляют с Днем Победы.

Напомним, факелы Ростральных колонн также можно будет увидеть вечером – с 18 до 23 часов.