8 мая после реконструкции открылись Никольские ряды

В Петербурге открылись Никольские ряды. До 8 мая здание находилось на реконструкции. Сегодня, в субботу, обновленное общественное пространство снова начало принимать петербуржцев и гостей города. об этом сообщают организаторы рядов.

Так, к открытию во дворе Никольских рядов организовали зеленый своп. Люди смогли обмениваться домашними растениями и послушать лекции о поддержке огорода в идеальном состоянии. Все желающие также смогли посадить фасоль, клубнику и горох в общественном саду.

Горка, которая появилась в пространстве зимой, превратилась после реконструкции в амфитеатр. Кроме того, до конца мая во дворе будет работать галерея с выставкой фоторабот «Петербург в Петербурге».