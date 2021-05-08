В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт для ветеранов

В Петербурге глава города Александр Беглов поздравил ветеранов с Днем Победы. Участники Великой Отечественной войны и гости города собрались в БКЗ «Октябрьский», в котором дали праздничный концерт в субботу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Это была самая беспощадная война, война на выживание нашего народа. Все жители нашей страны встали на защиту Отечества», – отметил Беглов.

Кроме того, губернатор отдал дань памяти блокадников, которые продолжали жить, выпускать технику и снаряды для борьбы с фашистами, несмотря на осажденный город.