Территорию у Петропавловской крепости дезинфицируют военнослужащие ко Дню Победы

В Петербурге продолжают готовиться к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ко Дню Победы сегодня подготавливают территорию около Петропавловской крепости. Площадки очищают и дезинфицируют военнослужащие в субботу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Площадки очищают для проведения артиллерийского салюта, запланированного на 9 мая в 12:00. В мероприятии участвуют 30 военнослужащих и четыре машины. Военные проходят службу в полку радиационной, химической и биологической защиты общевойскового армии ЗВО. Мужчинам предстоит продезинфицировать территорию площадью 1, 5 тысячи квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о программе мероприятий на 9 мая в Северной столице.