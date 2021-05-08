Сотрудники комитета финансов Петербурга покорили Эверест

В 2021 году Комитет финансов Петербурга отмечает юбилей. В честь 90-летия сотрудники комитета командой из восьми человек покорила Эверест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Восхождение на самую высокую гору Европы прошло 6 мая. На вершине группа во главе с председателем комитета Алексеем Корабельниковым установила флаг Комфина. Как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Комитет с юбилеем и восхождением, а также отметил отличную и продуктивную работу за минувший год.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об участии Беглова в церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище.