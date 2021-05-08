На Пискаревском кладбище возложили цветы

В Петербурге почтили память погибших воинов. Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище состоялась 8 мая, в субботу. Почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, а также представители других органов власти. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Церемония возложения цветов и венков к монументу «Мать-Родина» является ежегодной традицией. Однако в минувшем году на церемонии нельзя было присутствовать большому количеству людей.

Кроме того, 8 мая планируется всемирная видеоконференция ветеранов Великой Отечественной войны, участников антигитлеровской коалиции "Память, сберегающая мир", а также жителей блокадного Ленинграда.