Накануне Дня Победы возложили цветы к мемориалу на Невском проспекте

В Петербурге прошел торжественно-траурный митинг на Невском проспекте, а также состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

Церемония состоялась в субботу, 8 мая. у дома №14 на Невском проспекте. В церемонии принял участие вице-губернатор, а также юнармейцы, ветераны и воспитанники Суворовского училища.

«В этот день мы собираемся в знаковом месте для того, чтобы почтить память ушедших героев, которые спасли нашу страну», - выступил Пиотровский.