На Литейном зацвела сакура в Саду дружбы

В Северной столице продолжает цвести сакура. Цветы достигли уже больших размеров. Петербуржцы и гости города стараются запечатлеть красоту и поделиться ею в социальных сетях.

Цветущую сакуру можно увидеть недалеко от Литейного проспекта. Дерево находится в китайском Саду дружбы. Сад появился в Петербурге в 2003 году в честь 300-летия города. Подарок был сделан Шанхаем. Так, сад в Северной столице стал мини-копией шанхайского сада с цветущей сакурой.

Напомним, сакура начала цвести в Петербурге в конце апреля. При этом в 2020 году дерево зацвело еще в конце марта. Однако весна текущего года полна сюрпризов и холодов.