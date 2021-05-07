Петербуржцы заметили двойную радугу после дождя

В Петербурге появилась радуга. Большую часть дня в городе шел дождь, однако к вечеру на небе появилась радуга. При этом радуга была яркой, заметной и двойной, что бывает довольно редко. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В частности, подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» поделились с горожанами кадры необычного природного явления с разных точек Петербурга.

«Было пасмурно, целый день шёл дождь. Но выглянул яркое солнце, дождь прекратился, и такого чуда я не видела давно. Радуга двойная, яркая, сочная, широкая!» — прокомментировала одна из подписчиц.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что потепление нагрянет в город лишь к началу следующей недели.