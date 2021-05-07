В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Петербурге прошла генеральная репетиция торжественного шествия в честь 76-й годовщины Дня Победы. Финальный экзамен военнослужащие сдавали в пятницу, 7мая. В генеральном прогоне участвовали 4,5 тысячи курсантов военных заведений и военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Торжественный марш прошел на Дворцовой площади. Помимо военнослужащих на генеральной репетиции было 100 единиц военной техники. При этом по площади впервые прошли тактические автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6» и многоцелевой комплект оперативного развертывания временных дорог.

Напомним, 9 мая, в День Победы, ожидается значительное улучшение погодных условий.