На Витебском вокзале прошел парад паровозов в преддверии Дня Победы

В Петербурге состоялся парад паровозов. Мероприятие прошло на Витебском вокзале в пятницу, 7 мая. Петербуржцы смогли увидеть ретро-технику, а также плакаты о работе железнодорожного транспорта во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Также петербуржцы увидели театральные зарисовки с участием музыкантов духового оркестра, актеров и танцоров. Кроме того, жители города, а также вся Россия могла наблюдать за парадом в социальных сетях, так как была организована онлайн-трансляция.