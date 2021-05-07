«Россети» передали в Петербург фрагмент «Кабеля жизни»

В Петербурге появился артефакт времен войны. В пятницу, 7 мая, фрагмент «Кабеля жизни» передали в музей обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщают представители «Россети».

На торжественной церемонии передачи артефакта присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, а также гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин.

«Этот реализованный проект по прокладке «Кабеля жизни» говорит нам о том, что энергетики в дни Великой Отечественной войны совершили подвиг, в том числе благодаря которому многие из нас здесь находятся», — отметил генеральный директор.