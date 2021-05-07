Немцы отдали пятое место Петербургу в списке красивейших городов Балтийского побережья

В Германии составили топ-12 самых красивых городов Балтийского побережья. В рейтинг вошли сразу два российских города: Петербург и Калининград. Северная столица расположилась на пятой строчке. Об этом сообщает пресс-служба издательства.

Согласно описанию немецких журналистов, Петербург является идеальным местом для романтики. Помимо красоты в городе также отметили масштабное и историческое культурное наполнение.

«В период летнего солнцестояния в самом северном городе-миллионнике в мире практически не бывает темно. Весь Санкт-Петербург погружается в серебристую дымку. Отсюда и название: "белые ночи"», — отметили редакторы.