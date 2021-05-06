В Кронштадте закрасили граффити с блокадным фото

Под Петербургом сотрудники коммунальных служб закрасили граффити с изображением блокадного фото, на котором с девочкой разговаривают три моряка. Граффити находилось в Кронштадте на Красной улице. Об этом сообщает Наталия Чашина, глава МО «Кронштадт».

Причиной устранения рисунка администрация города назвала плохое состояние граффити. Наталия Чашина отметила, что рисунок уже выцвел. Теперь на этом месте появился патриотический баннер о Таллинском переходе.

Часть местных жителей расстроены уничтожением знаменитого рисунка и заменой его на стандартный баннер.

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