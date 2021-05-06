Отопление в Петербурге могут отключить к концу мая

Петербуржцам сообщили, когда в квартирах отключат отопление. Близится середина мая, а погода в Северной столице продолжает держаться ниже климатической нормы. В связи с этим даты отключения отопления все еще неизвестны. Однако эксперты уточнили план по отключения тепла.

Так, перед отключением тепла в квартирах города батареи переведут на систему периодического протапливания. Для запуска системы в Петербурге температура воздуха должна держаться выше +8 градусов в течение пяти суток.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о погоде на ближайшей неделе. Воздух прогреется от +7 до +9 градусов. Потепление в городе ожидается к началу следующей недели.