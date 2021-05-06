«ВКонтакте» будут удалять страницы с порезами и зацепами

В Петербурге суд постановил запретить страниц в социальной сети «ВКонтакте», распространяющие информацию и пропагандирующие вскрытие вен и порезы на теле. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Согласно решению Калининского районного суда, на территории России запретили информацию о вскрытии вен, а также о зацеперах и руферов. Заседание суда прошло в четверг, 6 мая. Прокуратура постановила, что указанный контент негативно влияет на психическое состояние детей и подростков.

Так, запрещены результаты по запросу «режу руки» и «резать». В целом культура «Self-harm» теперь находится под контролем прокуратуры. Кроме того, под запрет попали и страницы, распространяющие информацию о руферах и зацеперах.