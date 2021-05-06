В Петербурге не хватает работников легкой промышленности

В Северной столице наблюдается острая нехватка сотрудников на рынке легкой промышленности. Ситуация ухудшилась из-за пандемии коронавируса. В итоге нанимателям приходится привлекать работников из других регионов, а также переучиваться специалистов иных специальностей. Об этом сообщает специалисты сервисов hh.ru и Avito.Работа.

Согласно анализам экспертов, количество вакансий в сфере легкой промышленности выросло в 2,5 раза. На данный момент крайне востребованы вакансии техноголов, швеи, мастеров и инженеров.

«Уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях в области лёгкой промышленности вырос по сравнению с прошлым годом — по стране примерно на 2 тыс. рублей, в Петербурге и регионах СЗФО — на 5 тыс. рублей", — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО, Мария Бузунова.