К воинскому захоронению «Рубеж» возложили цветы

В Красносельском районе Петербурга возложили цветы к мемориалу «Рубеж», в котором захоронены 1,5 тысячи солдат. Воинское захоронение расположено на пересечении улица Добровольцев и проспекта Ветеранов. Память погибших почтил лично губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Церемония прошла в среду, 5 мая, в сквере у мемориала «Рубеж». Захоронение появилось в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который подразумевал благоустройство сквера и мемориальной зоны, а также установку макетов техники и тумбы Вечного огня.

Территория продолжает благоустраиваться. Завершение проекта намечено на 2023 год.