Шествие, посвященное 76-й годовщине Победы, отменили

В Петербурге отменили шествие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. В связи с шествием планировалось, что 6 мая, в четверг, движение по некоторым улицам Фрунзенского района будет ограничено. Однако после отмены шествия отменяется и перекрытие улиц.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 6 мая в Петербурге не будут перекрывать движение по улицам Фрунзенского района. Изначально планировалось, что автомобили временно не смогут проехать по проспекту Славы от Софийской до Бухарестской улицы, а также по улице Пражская от Белы Куна до проспекта Славы.