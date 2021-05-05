В центре Петербурга военной технике устроили «банный день»

У набережной реки Мойки петербуржцы заметили военных, моющих технику в реке. БТРы и КАМАЗы на набережной видели в первой половине дня, 5 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Прохожие заметили, как военные набирали воду из реки Мойка, мыли КАМАЗы и БТРы, а затем вода стекала обратно в реку.

Военные и боевая техника находятся в центре Петербурга в среду, 5 мая, в связи с последней репетицией парада Победы. Далее генеральная репетиция состоится 7 мая, в пятницу. Парад Победы пройдет по традиции 9 мая, в воскресенье.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил об изменениях движения транспорта в связи с подготовкой к шествию.