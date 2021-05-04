Коллегия Петербургского суда отменила решение закрыть сигарный интернет-портал

В Петербурге отменили решение по закрытию сайта по продаже сигар. Соответствующее решение приняли в Санкт-Петербургском городском суде 4 мая, во вторник. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Причиной изменения решения стал иск в Петродворцовый районный суд, требующий закрытия интернет-портала по продаже сигар, так как на сайте возможно купить сигаретную продукцию без подтверждения совершеннолетия. Собственник подал апелляцию, которую рассмотрели коллегией Петербургского суда. В итоге решение было отменен и теперь дело направлено в ином составе – дело будет пересмотрено.