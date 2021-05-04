Фанатов «Зенита» увезли на автозаках

В Петербурге после матча «Зенит» - «Локомотив» продолжился поиск дебоширов. В частности, вечером 3 мая в одном из пабов города полиция обнаружила большое количество болельщиков футбольной команды «Зенит» и задержала всю толпу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, в понедельник, 3 мая, фанатов увезли на автозаках в отделения полиции. Однако большинство людей было отпущено без составления протокола.

Напомним, матч состоялся в воскресенье, 2 мая. Сине-бело-голубые одержали победу и стали в третий раз подряд чемпионом России по футболу. Матч с «Локомотивом» завершился со счетом 6:1.