Россельхознадзор проверил более 14 тыс. тонн креветок привезенных в Петербург

Специалисты из Россельхознадзора в период с января по апрель 2021 года проверили более 14 тысяч тонн привезенных в Санкт-Петербург и Ленинградскую область креветок.

По данным ведомства, за этот период более 12,5 тысяч тонн морепродуктов прошло через Большой порт Северной столицы, а более 1,5 тысячи тонн — через автомобильный пункт пропуска «Торфяновка», который находится на границе с Финляндией.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что главными поставщиками креветок являются Аргентина, Индия и Эквадор. Также импортом морепродуктов занимались Китай, Вьетнам, Куба и Бангладеш.

В результате проверок сотрудники не выявили никаких нарушений.