Двух петербургских военнослужащих осудили за кражу топлива на сумму более 500 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге двоих военнослужащих осудили за хищение топлива с воинских частей на общую сумму в размере более 500 тысяч рублей. Пресс-служба ВСУ СК России по Западному военному округу сообщила, что одного из подсудимых оштрафовали на 150 тысяч рублей, другому дали условный срок, а также назначили штраф на сумму в 250 тысяч рублей. Также в ведомстве отмечают, что военнослужащих лишили воинских званий.

Следствие установило, что бывший начальник службы горючих и смазочных материалов (ГСМ) войсковой части 3278 капитан запаса Александр Гандзюк войсковой части, а также бывший начальник склада службы ГСМ войсковой части 6717 прапорщик запаса Хабиб Исаев действовали в сговоре и с января по ноябрь 2015 года и с марта по апрель 2016 года украли топливо на сумму более 540 рублей.

Таким образом, 224 гарнизонный военный суд признал военнослужащих виновными. Гандзюку назначили наказание — лишение свободы на 1,5 года и испытательным сроком на 4 месяца, а также штраф на сумму 250 тысяч рублей. Исаева не посадили, но назначили штраф на общую сумму в размере 150 тысяч рублей.