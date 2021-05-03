В Пушкине нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 2 мая, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что около одного из домов на улице Радищева города Пушкин был найден предмет, который очень похож на боевой снаряд.

На место сразу же прибыли специалисты по разминированию. Об этом сообщили в пресс-службе Главка Росгвардии.

При осмотре предмета эксперты установили, что найденная находка является пустым корпусом артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Также специалисты сообщили, что найденный предмет не представляет угрозы для населения.

Предмет был изъят оперативниками для дальнейшей утилизации.