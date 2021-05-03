В понедельник, 3 мая, в социальных сетях от жителей Санкт-Петербурга появилась информация о том, что на Думской улице произошла массовая драка.

Инцидент произошел в центре города в ночь со 2 на 3 мая. Между несколькими мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого началась потом драка. После в перепалке уже дрались 7 человек. Сообщается, что один из мужчин даже потерял сознание, но потом его привели в сознание.

В эту же ночь, вновь на Думской улице произошла еще одна драка. Конфликт произошел между несколькими юношами, которые махали руками на глазах у прохожих.