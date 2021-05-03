Петербуржцам предложили оценить качество весенней уборки города

Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга сообщает, что жителям Северной столицы представится возможность до 10 мая проголосовать за качество весеннего месячника по уборке города. Опрос пройдет в интернет-формате.

В пятницу, 30 апреля, в Комблаге сообщили, что в городе на Неве завершился весенний месячник, за результаты которого петербуржцы могут проголосовать. Опрос самый простой. Необходимо будет ответить всего на один вопрос. Онлайн-голосование проходит на сайте ведомства.

Опросы по уборке города в каждом сезоне проводятся два раза в год — по итогам осеннего и весеннего месячников благоустройства.