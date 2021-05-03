В Выборгском районе сносят незаконный бизнес-центр

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе проводятся работы по сносу незаконного бизнес-центра. Работы по сносу проводятся по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова.

В пресс-службе Смольного сообщили, что сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества будет осуществляться демонтаж двухэтажного здания на проспекте Энгельса, 11.

Кроме того, глава Петербурга отметил, что власти готовы помогать бизнесу и предоставлять земельные участки, но только в том случае, если все предприниматели будут законопослушными. Также Беглов добавил, что каждая сторона должна беспрекословно выполнять все условия договора.

Ранее земельный участок площадью 580 квадратных метров город выделил арендатору для мелкорозничной торговли, а также временный участок под автостоянку. Но компания в итоге построила двухэтажное здание.