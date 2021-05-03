Беглов поздравил «Зенит» с победой и подвел итоги прошедшей неделе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб «Зенит» и его болельщиков с досрочным чемпионством в Российской премер-лиге, а также провел итоги прошедшей недели.

Также глава Северной столицы рассказал о рабочей встрече на прошлой неделе с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре Беглов доложил президенту о ситуации с коронавирусом в городе и рассказал о том, как Петербург готовится к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) и Евро-2020.

«Сообщил Владимиру Путину о совместной с Ленобластью работе по газификации садоводств за счет бюджета. Петербург готов воспользоваться предложенной президентом поддержкой – бюджетные кредиты направим на развитие транспорта и строительство соцобъектов», — заявил градоначальник.

Кроме того, Александр Беглов напомнил, что город на Неве стал первым в рейтинге регионов России по качеству жизни.