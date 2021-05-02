Моряки Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота получат Знамя Победы

Представители штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге вручат морякам Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота Знамя Победы. Церемония вручения традиционно пройдет на борту учебного корабля «Перекоп» (УК «Перекоп»). Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"УК «Перекоп», в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, займет место у причала Английской набережной в Санкт-Петербурге", — заявили в пресс-службе.
Кроме того, помимо УК «Перекоп» в акватории реки Невы будут находиться еще противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», а также противодиверсионный катер «Нахимовец».