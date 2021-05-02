Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна посадили за решетку на 16 лет

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна и восемь других его фигурантов обвиняются в получении взяток в крупных размерах и мошенничестве. Накануне завершилось заседание по уголовному делу в Куйбышевском районном суде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Для подсудимого обвинение запросило 16 лет исправительной колонии строго режима, а также штраф в размере 60 млн рублей и запрет занимать должности на государственной службе в ближайшие 7 лет.

Кроме того, остальным фигурантам также хотят посадить в тюрьму и оштрафовать на большую сумму денег.