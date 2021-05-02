В Петербурге полицейские задержали автомобиль с наркотиками

В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе сотрудники полиции задержали гражданина перевозившего наркотики в салоне автомобиля.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в субботу, 1 мая, на улице Александра Матросова в Павловске сотрудники ДПС остановили автомобиль Kia с целью проверки. Водителем оказался 30-летний мужчина, который работал в охранном предприятии. Рядом с ним находился пассажир 27-и лет.

«В ходе осмотра на полу за водительским сиденьем обнаружены несколько пакетов, в которых находились неизвестные вещества. Позже экспертиза показала, что изъятое является наркотическими средствами: мефедрон массой более 2 кг и около 2 г марихуаны», — сообщили в Главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.