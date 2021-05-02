В Петербурге задержали активистов, проводившие выставку картин по теме политзаключенных

Павла Крисевича, художника-акциониста, задержали в центре Санкт-Петербурга за устроенную на улице выставку картин в поддержку политзаключенных. Выставка проводилась около памятника Пушкину на площади Искусств. Для прохожих на площади были выставлены мольберты, которые были посвящены теме политических исследований.

Демонстрация продлилась менее 5 минут, так как прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, сразу же забрали все картины. Среди задержанных оказался сам Крисевич, а также активистка Анастасия Михайлова. Их отвезли в 78 отделение полиции. Однако причины задержания петербуржцев до сих пор неизвестны.