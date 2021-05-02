На фасаде ПГУПС вместо российского флага повесили сербский

В Санкт-Петербурге, в субботу, 1 мая, произошел курьезный случай на здании Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС).

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что на фасаде здания ПГУПС они заметили государственный флаг Сербии вместо российского триколора. Как сообщают петербуржцы в соцсетях, флаг России, оказывается, был вывешен неправильно стороной, тем самым став сербским. Жители Северной столицы сразу же увидели ошибку и рассказали об этом в интернете.

Отметим, что подобного рода случай произошел в Буграх, где российский флаг находился в перевернутом положении.