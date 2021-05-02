Между Москвой и Санкт-Петербургом автомобилисты организовали очередь на заправку

На трассе М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой автомобилисты образовали многокилометровую очередь на заправку. Автомобилисты простояли в очереди за бензином несколько часов.

Пробка случилась в районе посёлка Чудово около часа дня. Автовладельцы с ограниченным запасом топлива просто не имели шанса выбора, до следующей АЗС они бы просто не смогли доехать.



Причиной пробки стали майские праздники, которые были продлены. У Петербуржцев начался дачный сезон, а многие жители столицы решили навестить Северную столицу.