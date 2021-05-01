В шоу «Голос.Дети» победил петербуржец Владислав Тюкин

Завершился очередной сезон популярного детского песенного шоу «Голос. Дети». Телезрители выбрали победителя 30 апреля, в пятницу. Им стал петербуржец Владислав Тюкин. Об этом сообщается в официальном сообществе конкурса во «ВКонтакте».

Известно, что телезрители отдали 43,7% голосов за Владислава. Мальчик находился в команде Светланы Лободы. Финалистами стали Мария Политикова и Елизавета Трофимова. Зрители также проголосовали за лучшего наставника сезона – им стал Баста.

Победителем конкурса стал 12-летний мальчик из Петербурга. В качестве приза юный петербуржец получил памятную статуэтку, а также миллион рублей и сертификаты на запись песни.