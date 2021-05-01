В Петербурге открыли сезон фонтанов

В Петербурге 1 мая начался сезон фонтанов. Для этого подготовили 65 объекта, в том числе и 3 фонтанных комплекса.

В Смольном ранее анонсировали начало сезона фонтанов на 1 мая. Так, с 1 по 10 мая в эксплуатацию введут 65 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первыми в Петербурге открыли фонтаны у Казанского собора, Зимнего дворца, в парке 300-летия Санкт-Петербурга и у Воронихинской решетки. Большинство из 65 фонтанов заработали сегодня, 1 мая, однако часть введут в эксплуатацию лишь к 9 мая.

Так, к Дню Победы приурочат запуск следующих фонтанов: на Московской площади, на площади Ленина, на Павловской улице, в переулке Свободы, а также фонтан парка Победы «Слава», фонтан в Южно-Приморском парке Победы и Фонтан «Крестики-Нолики».