В Петербурге более 460 тысяч ветеранов труда получают поддержку от города

В Петербурге состоялась встреча губернатора города с Героями Социалистического Труда и Героями Труда Российской Федерации. Так, Александр Беглов встретился с ветеранами 1 мая, в субботу, в канун Дня ветерана труда. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В ходе встречи градоначальник выразил благодарность Комитету Социалистического Труда и полным кавалерам ордена «Трудовая Слава», а также общественным ветеранским организациям и ленинградским профсоюзам.

«Мы договорились с Ленинградской областью, что будем учитывать общий стаж, не разделяя на город и область. 1 февраля соответствующие изменения внесены в Кодекс Санкт-Петербурга», – отметил губернатор.

На данный момент в городе получают государственную поддержку 10 969 тружеников тыла и 460 725 ветеранов труда и ветеранов с большим опытом работы.