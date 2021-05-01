Сезон летних кафе продлится в Петербурге с 1 мая по 15 октября

В Петербурге с 1 мая начнут работу летние кафе. Всего в городе готовы к работе около 1 200 летних заведений общественного питания. При этом около половины летних кафе смогут начать работу по бесплатным разрешениям на использование городских земельных участков. Об этом сообщается городская администрация.

Так, сезон летних кафе начинается в Северной столице сегодня, 1 мая. Сезон продлится до 15 октября. Решение о продлении сезона было принято ранее в Смольном.

«Сфера общественного питания – одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Мы приняли решение продлить введенные в прошлом году меры поддержки для рестораторов и дать им возможность работать в этом сезоне без лишних согласований», — сообщил губернатор города.