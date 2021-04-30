В Петербурге высадили 21 тысячу виол

В Северной столице начали высаживать цветы с началом весенней погоды. Садовники в пятницу, 30 апреля, уже украсили виолами 300 квадратных метров на площади Победы и на Исаакиевской площади. Так, удалось посадить 21 тысячу таких цветов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

Согласно планам Комитета, в 2021 году Петербург украсят 33 тысячами многолетних растений, полумиллионом виол, минимум четырьмя миллионами летников, а также 205 тысячами тюльпанов.

Напомним, в связи со сложным северным климатом в Петербурге садовники используют долгоцветущие растения. так, клумбы города зачастую украшены декоративной капустой, циниями, гибискусом, немезиями и родохитоном.