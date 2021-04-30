К 9 мая в Северной столице пройдет более 150 мероприятий

В Петербурге обсудили грядущие праздники с 1 по 10 мая. Совещание координационного Совета провел губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по социальной политике.

В честь 76-й годовщины Великой Победы в Петербурге планируют провести более 150 мероприятий. Среди них возложение цветов к Стелле на площади Восстания, которое состоится 7 мая. На следующий день, 8 мая, планируется торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, а также праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский».

«Мы традиционно окажем все информационное сопровождение всем основным торжественным мероприятиям, торжественно-траурным церемониям, концерту. Конечно, наш канал традиционно будет транслировать и праздничный парад, который будет проходить на Дворцовой площади и жителей мы проинформируем о всех перекрытиях и ограничениях движения», — отметили в ведомстве.