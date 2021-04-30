В Петербурге наградили госнаградами Михаила Боярского и Алису Фрейндлих

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии награждения петербургских деятелей культуры и искусства, работников сферы образования, врачей, службы МЧС и промышленных предприятий. Церемония вручения наград состоялась в пятницу, 30 апреля.

Так, Алиса Фрейндлих, артистка Большого драматического театра им. Товстоногова, была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Михаил Боярский, артист Театра имени Ленсовета, был награжден Орденом Почета за большой вклад в развитие культуры и искусства.

Все государственные награды РФ и поощрения президента России Владимира Путина адресовались тем, кто проявил мужество в сложных условиях.