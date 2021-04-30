Оксана Дмитриева назвала способы навести порядок в системе школьного питания

В Петербурге лидер «Партии Роста» Оксана Дмитриева указала способы навести порядок в системе школьного питания. В частности, руководитель партии назвала способы урегулирования конфликтов между поставщиками школьного питания.



Так, 30 апреля Оксана Дмитриева напомнила, что «Партия Роста» уже выдвигала соответствующий федеральный проект в «Законодательство о торгах». Как сообщает «Neva.Today», было выделено четыре способа навести порядок в системе питания в школах Петербурга.



Первым способом наладить систему школьного питания Оксана Дмитриева называет учитывание качества товара при закупке социального питания. Вторым способом можно назвать замену торгов и закупок на долгосрочные контракты со стабильными ценами. Кроме того, лидер «Партии Роста» выделяет дополнительный способ – готовить обеды прямо в школьных столовых. Такой способ позволит использовать наиболее свежие продукты.

«Бич нашей экономики - это Закон № 94 о федерально-контрактной системе. Который и качество снижает, и рождает огромное количество проблем и коррупции», - отметила политик четвертый способ.