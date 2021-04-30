Бывшего вице-губернатора Оганесяна могут посадить на 16 лет

В Петербурге прошло очередное заседание суда по делу о взяточничестве, фигурантом которого является бывший вице-губернатор города Марат Оганесян. Прения прошли 30 апреля, в пятницу, в Куйбышевском районном суде. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Обвинение просит 16 лет колонии строго режима, а также назначить Оганесяну штраф в размере 60 миллионов рублей. Кроме того, из-за обвинения во взяточничестве обвинение просит лишить бывшего вице-губернатора возможности заниматься государственные посты в течение семи лет.

Напомним, Марат Оганесян обвиняется в организации преступной группировки, а также в получении взятки на сумму в 22 млн рублей. Кроме того, по версии следствия, Марат присвоил себе аванс в размере 50 млн рублей.