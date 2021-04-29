Режиссера, обвиняемого в педофилии, отправили в следственный изолятор

Режиссера Ивана Жербина обвинили в растлении девочки-подростка через социальную сеть. Невский районный суд уже избрал меру пресечения.

Объединенная пресс-служба судов сообщила, что в четверг, 29 апреля Жербина доставили в суд с ходатайством следствия о заключении его под стражу. Подсудимый признался, что совершал развратные действия в отношении 13-летней девочки и попросил о более мягкой мере наказания.

Однако суд принял решение не отпускать фигуранта под залог, а отправить его в следственный изолятор, где он пробудет до 26 июня. Также отметим, что заседание судебного процесса проходило в закрытом формате.