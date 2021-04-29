В Петербурге 9 мая в 22 часа произведут праздничный салют

В честь празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Санкт-Петербурге произведут праздничный артиллерийский салют и фейерверк.
«Проведение этого мероприятия возлагается на военнослужащих и выполняется по приказу министра обороны Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Салют начнется в 22:00 по мск. Производить артиллерийские залпы будут военнослужащие Михайловской артиллерийской академии из двенадцати орудий Д-44. Будет произведено 30 холостых залпов.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 7 мая будет проведена генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади.