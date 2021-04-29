Спасателям, участвовавшим в тушении «Невской мануфактуры», вручили награды

В четверг, 29 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр МЧС Евгений Зиничев посетили всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова, где находятся спасатели, пострадавшие при тушении «Невской мануфактуры»

Глава города и министр вручили ордена Мужества двум пожарным: лейтенанту внутренней службы Антону Соколову, а также прапорщику Борису Старковскому. На данный момент спасатели находятся на лечении.

Награды были вручены согласно указу президента России о награждении за мужество и отвагу. Также сообщается, что согласно документу, награду получил и прапорщик Илья Белецкий — посмертно.