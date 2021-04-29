Проезд на общественном транспорте с 7 по 9 мая для ветеранов будет бесплатным

В этом году отмечается 76-годовщина со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Торжественные мероприятия пройдут в том числе и в Петербурге.

Для ветеранов, инвалидов войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей отменят плату за проезд в общественном транспорте на 3 дня – с 7 по 9 мая – с целью предоставления возможности посетить торжественные мероприятия в городе. Проезд станет бесплатным и для сопровождающих ветеранов. Данная информация была предоставлена городским комитетом по транспорту.

Сообщается, что льготы будут предоставлены всем ветеранам вне зависимости от их гражданства и места жительства.